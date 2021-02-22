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22 лютого 2021, 15:55 5

В українських в’язницях можуть обмежити мобільний зв'язкок, - Малюська

22 лютого 2021, 15:55 5
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Ця ініціатива буде реалізована після того, як держава отримає кошти від продажу старих вʼязниць
Ця ініціатива буде реалізована після того, як держава отримає кошти від продажу старих вʼязниць
Фото з відкритих джерел
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В українських тюрмах можуть встановити "глушилки" мобільного звʼязку, а натомість цього буде використовуватися лише фіксований звʼязок.

Так міністр юстиції Денис Малюська прокоментував випадки телефонного шахрайства у колоніях, коли серед вʼязнів створюються "call-центри", які видурюють гроші у громадян, передає RegioNews з посиланням на "24 канал".

"Це давня історія. Вона зараз не процвітає. Якщо подивитись на статистику закриття call-центрів, які займались шахрайством, то це ті, які не працювали у вʼязницях. У тюрмах такого системного бізнесу на call-центрах, який є поза вʼязницями, принаймні мені здається, що немає", — сказав він.

При цьому Малюська зазначив, що наразі це не системні, а поодинокі випадки.

"Є індивідуальні чи групи шахраїв. В нас є бачення, як це зробити (заглушити звʼязок), але це потребує грошей. Історія проста – потрібно поставити "глушилки" мобільного звʼязку над установами виконання покарань і дозволити користуватись лише фіксованим звʼязком, запис розмов якого здійснюється адміністрацією", — пояснив він.

Також міністр додав, що ця ініціатива буде реалізована після того, як держава отримає кошти від продажу старих вʼязниць.

Нагадаємо, у Мін'юсті назвали перші в'язниці, які планують продати в Україні.

Україна Мінюст гроші міністр в'язниця

 
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