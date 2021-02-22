Відсторонення глави аграрного комітету Сольського зупинилось через дві політичні причини

Але підходи до роботи у глави комітету не змінилися

Але підходи до роботи у глави комітету не змінилися

Фото Володимира Струмковського

Про це народний депутат фракції "Батьківщина" Вадим Івченко розповів УНН, передає RegioNews.

Питання відсторонення голови аграрного комітету шляхом голосування недовіри "підвисло" на фоні двох політичних речей. Перше – це питання самого Разумкова, оскільки після того, як буде проголосовано у Раді по Сольському, то може полетіти ще щонайменше два голови комітетів, які так чи інакше співпрацюють з головою ВР, і є в його групі впливу. Другий аспект – це "слуги народу". На жаль, немає більше іншої фахової людини в аграрному комітеті від слуг народу, крім Сольського. Тому і постає питання у керівництва партії: а хто окрім нього може потягнути цю роботу, - пояснив Івченко.

Але, за словами нардепа, висловлення недовіри від аграрного комітету жодним чином не вплинуло на ефективність роботи Миколи Сольського.

Робота так само ведеться. Він так само ставить порядок денний, ні з ким не радячись — ні з опозиційними фракціями, ні з опозиційними депутатами. Проводить засідання комітету тоді, коли йому зручно, тому спілкування не досить плідне з усіма членами комітету, особливо від опозиції, - розповів Івченко.

Як повідомлялося, 27 січня в Раді висловили недовіру "слузі" й главі аграрного комітету Сольському: у чому причина. Саме Сольський 26 січня не голосував за закон про референдум, ініціатором якого є президент Володимир Зеленський.