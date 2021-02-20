Разумков скликав позачергове засідання парламенту

Засідання призначили на 12-ту годину вівторка, 23 лютого

Засідання призначили на 12-ту годину вівторка, 23 лютого

Facebook

Про це повідомили в Апараті ВР, пише RegioNews.

На позачерговому засіданні Ради народні депутати розглянуть законопроект для відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, а також щодо повноважень виконувачів обов'язків міністра.

Йдеться про законопроект, який ветував президент Володимир Зеленський та повернув в Раду з пропозиціями.

Як заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, через ветування закону виплата зарплат шахтарів стоїть під загрозою, бо в.о. голови Міненерго не може підписати необхідні документи.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чому ветував закон про конкурси у держслужбі.