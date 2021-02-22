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22 февраля 2021, 18:46 21

Отстранение главы аграрного комитета Сольского остановилось из-за двух политических причин

22 февраля 2021, 18:46 21
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Но подходы к работе у главы комитета не изменились
Фото Владимира Струмковского
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Нардеп Ивченко пояснил, что вопрос отстранения главы аграрного комитета Сольского остановился в связи с двумя политическими причинами.

Об этом народный депутат фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко рассказал УНН, передает RegioNews.

Вопрос отстранения председателя аграрного комитета путем голосования недоверия "подвис" на фоне двух политических вещей. Первое – это вопрос самого Разумкова, поскольку после того, как будет проголосовано в Раде по Сольскому, то может полететь еще минимум два председателя комитетов, которые так или иначе сотрудничают с председателем ВР, и есть в его группе влияния. Второй аспект – это "слуги народа". К сожалению, нет больше другого профессионального человека в аграрном комитете от слуг народа, кроме Сольского. Поэтому и встает вопрос у руководства партии: а кто кроме него может потянуть эту работу, - пояснил Ивченко.

Но, по словам нардепа, выражения недоверия от аграрного комитета никоим образом не повлияло на эффективность работы Николая Сольского.

Работа так же ведется. Он так же ставит повестку дня, ни с кем не советуясь ни с оппозиционными фракциями, ни с оппозиционными депутатами. Проводит заседания комитета тогда, когда ему удобно, поэтому общение не достаточно плодотворное со всеми членами комитета, особенно от оппозиции, - рассказал Ивченко.

Как сообщалось, 27 января в Раде выразили недоверие "слуге" и главе аграрного комитета Сольскому: в чем причина. Именно Сольский 26 января не голосовал за закон о референдуме, инициатором которого является президент Владимир Зеленский.

политика аграрии Слуга народа Верховная Рада Дмитрий Разумков комитет

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