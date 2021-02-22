У КВУ назвали "Голос" і "Довіру" основними союзниками "Слуги народу" у Раді

При цьому депутати від "ОПЗЖ" не дали жодного голосу за 20 законів із 86

При цьому депутати від "ОПЗЖ" не дали жодного голосу за 20 законів із 86

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Про це повідомляється в моніторингу Комітету виборців України (КВУ) за результатами голосувань за ухвалені закони, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними голосувань, найближче до умовної коаліції зі "Слугою народу" мали б бути фракція "Голос" та група "Довіра". Саме у цих політичних сил частіше за інших збігаються результати голосувань із монобільшістю. У середньому протягом вересня-січня депутати "Слуги народу", "Голосу" та "Довіри" разом забезпечили 231 голос, що було достатньо для ухвалення законів, - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

За даними моніторингу КВУ, за період із вересня 2020 року до січня 2021-го ВР ухвалила 86 законів (без урахування ратифікаційних документів). У середньому кнопку "за" натиснули лише 84%, або 206 із 247 депутатів від "Слуги народу".

Решту голосів, яких бракувало для ухвалення рішень, часто забезпечували депутати групи "Довіра" і фракції "Голос": у середньому "за" натискали 66% (13 депутатів) "Довіри" та 65% (12 депутатів) "Голосу".

Серед інших фракцій і груп показники підтримки рішень парламенту трохи нижчі.

Зокрема, у середньому за ухвалені рішення ВР голосували 62% депутатів "Європейської солідарності" і 51% позафракційних депутатів. Також кнопку "за" натискала половина депутатів ВО "Батьківщина" (50%) і групи "За майбутнє" (45%).

Результати моніторингу свідчать, що депутати всіх фракцій і груп ВР переважно підтримують рішення парламенту. Винятком є члени "Опозиційної платформи - За життя", які демонструють низький рівень підтримки ухвалених законів: у середньому "за" голосують лише 23% депутатів "ОПЗЖ".

При цьому депутати від "ОПЗЖ" не дали жодного голосу за 20 законів із 86.