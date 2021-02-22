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Доба в ООС: п’ять порушень "тиші”, загинув український військовий
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22 лютого 2021, 18:13 123

Доба в ООС: п’ять порушень "тиші”, загинув український військовий

22 лютого 2021, 18:13 123
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Ще один військовослужбовець в результаті обстрілу отримав осколкові поранення
Ще один військовослужбовець в результаті обстрілу отримав осколкові поранення
Фото: із відкритих джерел
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22 лютого упродовж доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь по українських позиціях зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік населеного пункту Авдіївка”, - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще один воїн отримав осколкові поранення.

Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, а пораненому - бажає скорішого одужання”, - заявили в штабі.

Також повідомляється, що у передмісті Мар'їнки бойовики стріляли з ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного вели вогонь із підствольних гранатометів та стрілецької зброї і дистанційно мінували місцевість перед українськими позиціями мінами ПОМ-2.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК було проінформовано представників ОБСЄ. За добу сапери розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

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