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Сутки в ООС: пять нарушений "тишины", погиб украинский военный
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22 февраля 2021, 18:13 123

Сутки в ООС: пять нарушений "тишины", погиб украинский военный

22 февраля 2021, 18:13 123
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Еще один военнослужащий в результате обстрела получил осколочные ранения
Еще один военнослужащий в результате обстрела получил осколочные ранения
Фото: из открытых источников
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22 февраля в течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь по украинским позициям из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще один воин получил осколочные ранения.

Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, а раненому - желает скорейшего выздоровления", - заявили в штабе.

Также сообщается, что в пригороде Марьинки боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, а в районе Водяного вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия и дистанционно минировали местность перед украинскими позициями минами ПОМ-2.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК были проинформированы представители ОБСЕ. За сутки саперы разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

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