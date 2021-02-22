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22 лютого 2021, 16:50 5

На Донбасі вбили українського військового

22 лютого 2021, 16:50 5
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Ще одного бійця було поранено
Ще одного бійця було поранено
Фото з відкритих джерел
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Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли спостережний пункт поблизу шахти "Бутівка". В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на прес-конференції, передає RegioNews.

Окупанти двічі вистрілили зі станкового протитанкового гранатомета. Військовому надали медичну допомогу, але він не вижив.

"В районі Шахти "Бутівки" після двох пострілів зі станкового протитанкового гранатомета противника потрапили по спостережному посту. У нас був тяжко поранений і загинув під час отримання меддопомоги військовий і другий також поранений, які вели спостереження", - сказав Хомчак.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Донбас Україна війна обстріл бойовики

 
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