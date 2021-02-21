10:23  21 лютого
Коронавірус в Україні: за добу 4489 нових випадків захворювання
16:39  21 лютого
Всі охочі отримають безкоштовну вакцину від коронавірусу - Ляшко
18:50  21 лютого
Ворожі снайпери обстрілювали українські позиції біля Світлодарська - штаб
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2021, 18:50 16

Ворожі снайпери обстрілювали українські позиції біля Світлодарська - штаб

21 лютого 2021, 18:50 16
Читайте также на русском языке
Бойових втрат серед наших захисників немає
Бойових втрат серед наших захисників немає
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

21 лютого протягом доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів зі снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Світлодарськ”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС розповіли, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК було проінформовано представників ОБСЄ.

Також упродовж доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил сапери розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 144 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, в ЗСУ заявляють, що бойовики на Донбасі зазнали суттєвих втрат.

Минулої доби бойовики сім разів стріляли із забороненого озброєння.

Донбас ООС війна обстріли АТО звіт

В ЗСУ заявляють, що бойовики на Донбасі зазнали суттєвих втрат
21 лютого 2021, 17:11
Коронавірус в Україні: за добу 4489 нових випадків захворювання
21 лютого 2021, 10:23
Загострення на Донбасі: бойовики сім разів стріляли із забороненого озброєння
21 лютого 2021, 10:10
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram