Ворожі снайпери обстрілювали українські позиції біля Світлодарська - штаб
21 лютого протягом доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів зі снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Світлодарськ”, - йдеться в повідомленні.
В штабі ООС розповіли, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК було проінформовано представників ОБСЄ.
Також упродовж доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил сапери розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 144 вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, в ЗСУ заявляють, що бойовики на Донбасі зазнали суттєвих втрат.
Минулої доби бойовики сім разів стріляли із забороненого озброєння.