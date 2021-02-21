Ворожі снайпери обстрілювали українські позиції біля Світлодарська - штаб

Бойових втрат серед наших захисників немає

Бойових втрат серед наших захисників немає

Фото: із відкритих джерел

21 лютого протягом доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів зі снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Світлодарськ”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС розповіли, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК було проінформовано представників ОБСЄ.

Також упродовж доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил сапери розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 144 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, в ЗСУ заявляють, що бойовики на Донбасі зазнали суттєвих втрат.

Минулої доби бойовики сім разів стріляли із забороненого озброєння.