Не хотел "шарахаться": Уруский прокомментировал фото с Кадыровым

Министр утверждает, что у него никаких контактов с Кадыровым в Абу-Даби не было

Министр утверждает, что у него никаких контактов с Кадыровым в Абу-Даби не было

Фото: Facebook

Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что оказался рядом с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым из-за Протокола церемонии, и не собирался "шарахаться" от представителей страны-агрессора.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews. Уруский написал свой пост после того, как глава правительства Денис Шмыгаль обнародовал фото, где он рядом с Кадыровым, и требовал объяснений. По словам Уруского, на фото - официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой он участвует как глава украинской правительственной делегации. Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет Протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке. В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров", - заявил Уруский. Он утверждает, что украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны, - отметил министр. Напомним, Вице-премьера Уруского заметили вместе с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

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