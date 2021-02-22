Віцепрем'єра Уруського помітили разом з лідером Чечні Рамзаном Кадировим

Прем'єр-міністр чекає від Уруського термінових пояснень

Прем'єр-міністр чекає від Уруського термінових пояснень

Фото: Facebook

Віцепрем'єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського помітили поруч з президентом Чечні Рамзаном Кадировим під час відвідування військово-технічної виставки IDEX-2021 в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сторінці у Facebook.

Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", - написав Шмигаль.

Зазначається, що відповідну світлину, на якій видно, що Уруський і Кадиров ідуть поряд, було зроблено 21 лютого на відкритті заходу. Як повідомляв Уруський, в рамках виставки демонструються "новітні технології практично по всіх ключових напрямках розвитку озброєння та військової техніки".

Нагадаємо, 21 січня Кабмін звільнив заступника Уруського Немілостівого через те, що той керував автомобілем у нетверезому стані і зчинив бійку з поліціянтами.

У Зеленського відреагували на звільнення заступника Уруського. Раніше стало відомо, що Кабмін проведе термінове засідання для звільнення заступника міністра Уруського.