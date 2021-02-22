12:44  22 лютого
У голови Київської ОДА Володіна підтвердили захворювання COVID-19
16:39  21 лютого
Всі охочі отримають безкоштовну вакцину від коронавірусу - Ляшко
08:11  22 лютого
Бойових втрат немає: у штабі ООС відзвітувались за обстановку на Донбасі
UA | RU
UA | RU
22 лютого 2021, 12:55 690

Віцепрем'єра Уруського помітили разом з лідером Чечні Рамзаном Кадировим

22 лютого 2021, 12:55 690
Читайте также на русском языке
Прем'єр-міністр чекає від Уруського термінових пояснень
Прем'єр-міністр чекає від Уруського термінових пояснень
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Віцепрем'єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського помітили поруч з президентом Чечні Рамзаном Кадировим під час відвідування військово-технічної виставки IDEX-2021 в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сторінці у Facebook.

Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", - написав Шмигаль.

Зазначається, що відповідну світлину, на якій видно, що Уруський і Кадиров ідуть поряд, було зроблено 21 лютого на відкритті заходу. Як повідомляв Уруський, в рамках виставки демонструються "новітні технології практично по всіх ключових напрямках розвитку озброєння та військової техніки".

Нагадаємо, 21 січня Кабмін звільнив заступника Уруського Немілостівого через те, що той керував автомобілем у нетверезому стані і зчинив бійку з поліціянтами.

У Зеленського відреагували на звільнення заступника Уруського. Раніше стало відомо, що Кабмін проведе термінове засідання для звільнення заступника міністра Уруського.

Кабмін міністр Деніс Шмигаль промисловість Олег Уруський

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Мер "в шоколаді": як чернігівському міському голові Атрошенку живеться при "зелених"
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua