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21 січня 2021, 08:45 366

"Немає недоторканих": Кабмін зранку проведе термінове засідання для звільнення заступника міністра Уруського

21 січня 2021, 08:45 366
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На порядку денному буде лише одне питання
На порядку денному буде лише одне питання
Фото: з відкритих джерел
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Уряд в четвер 21 січня збирається на термінове позачергове засідання, щоб розглянути лише одне питання: звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

В четвер зранку Уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання - звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав - в нашому Уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що Віталія Немілостівого зупинила патрульна поліція, яка запідозрила його у водінні в нетверезому стані.

Після зупинки патрульними, він вирішив залишити ключі правоохоронцям і піти. Після кількох попереджень не робити цього поліцейські застосували силу. Виходячи з позначки часу, що є на відеозаписі, затримання відбулось ще 30 грудня 2020 року. Дана інформація дійшла до керівництва країни, тому Кабмін сьогодні на позачерговому засіданні розгляне його відставку.

Віталій Немілостівий - колишній перший заступник Міністра промислової політики України в урядах Тимошенко (2007-10 роки) та Азарова (2010-2011 роки), а також нардеп (2012-14 роки).

Раніше повідомлялось, що на Львівщині новообрані місцеві депутати намагалися заїхати на Mercedes по сходах у багатоповерхівку.

Кабмін міністр поліція засідання посада
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