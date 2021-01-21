Кабмін звільнив заступника Уруського Немілостівого

Це сталося сьогодні вранці на позачерговому засіданні

Це сталося сьогодні вранці на позачерговому засіданні

Фото з відкритих джерел

Як пише RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання звільнення заступника міністра", - написав він.

Шмигаль додав, що посада в Кабінеті міністрів — це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що патрульні поліцейські зупинили заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого за підозрою у керуванні автомобілем у нетверезому стані.

Чоловік, схожий на Немілостівого, нібито відмовився оформляти протокол, намагався піти з місця інциденту і навіть зчинив бійку з патрульними. Патрульна поліція підтвердила цю інформацію.

21 січня стало відомо, що Кабмін проведе термінове засідання для звільнення заступника міністра Уруського.