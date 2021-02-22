Вице-премьера Уруского заметили вместе с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым

Премьер-министр ждет от Уруского срочных объяснений

Премьер-министр ждет от Уруского срочных объяснений

Фото: Facebook

Вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского заметили рядом с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым во время посещения военно-технической выставки IDEX-2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в Facebook.

Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - написал Шмыгаль.

Отмечается, что соответствующую фотографию, на которой видно, что Уруский и Кадыров идут рядом, было сделано 21 февраля на открытии мероприятия. Как сообщал Уруский, в рамках выставки демонстрируются "новейшие технологии практически по всем ключевым направлениям развития вооружения и военной техники".

Напомним, 21 января Кабмин уволил заместителя Уруского Немилостивого за то, что тот управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и устроил драку с полицейскими.

У Зеленского отреагировали на увольнение заместителя Уруского. Ранее стало известно, что Кабмин проведет срочное заседание для увольнения заместителя министра Уруского.