На в’їздах в Івано-Франківську область запрацювали контрольні блокпости

Рішення про їх встановлення ухвалила 19 лютого регіональна комісія ТЕБ і НС

Рішення про їх встановлення ухвалила 19 лютого регіональна комісія ТЕБ і НС

Фото: Нацполіція

Сьогодні, 21 лютого в Івано-Франківській області розпочали роботу 16 контрольно-пропускних пунктів, які встановили після спалаху коронавірусу в регіоні.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Відомо, що на блокпостах працюють поліцейські спільно з медиками, рятувальниками та військовослужбовцями Національної гвардії.

На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень в сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам та при необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання людей спрямовуватимуть до медичних закладів”, - йдеться в повідомленні.

5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі, ще 1️1 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21:00.

Правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину та закликають громадян обмежити пересування і виїжджати лише за крайньої необхідності.

Працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль. Таким рішенням встановлено особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів. Такі заходи вживаються задля протидії поширення коронавірусу”, - додали в Нацполіції.

Правоохоронці закликали громадян з розумінням поставитися до вимушених заходів та дотримуватися карантинних обмежень.

Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що Івано-Франківську область оточать блокпостами через карантин

20 лютого повідомлялось, що в Івано-Франківській області встановлюють карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.