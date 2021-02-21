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21 лютого 2021, 16:39 20

Всі охочі отримають безкоштовну вакцину від коронавірусу - Ляшко

21 лютого 2021, 16:39 20
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На це виділені кошти із державного бюджету
На це виділені кошти із державного бюджету
Фото: із відкритих джерел
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Усі громадяни України, які побажають вакцинуватися від коронавірусу, отримають безкоштовну вакцину.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час візиту до Чернігівської області заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безкоштовною і добровільною вакцинацією. Всі, хто захоче вакцинуватися, - вакцинується", - сказав Ляшко.

Він додав, що згідно із "дорожньою картою” вакцинації, в першу чергу будуть вакцинувати групи ризику та працівників "критичних для держави" структур. На Чернігівщині першими вакцину отримають медичні працівники.

Ляшко зазначив, що вакцинацію серед дітей проводити не будуть, оскільки жоден з імунобіологічних препаратів від COVID-19 не проходив клінічних випробувань на неповнолітніх.

Головний санітарний лікар спрогнозував, що у вільному продажу вакцина з’явиться не раніше ІІ півріччя 2021 року.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 500 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca вже їдуть в Україну з Індії.

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