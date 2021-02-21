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21 февраля 2021, 17:35 168

На въездах в Ивано-Франковскую область начали работать контрольные блокпосты

21 февраля 2021, 17:35 168
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Фото: Нацполиция
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Сегодня, 21 февраля в Ивано-Франковской области начали работу 16 контрольно-пропускных пунктов, которые установили после вспышки коронавируса в регионе.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Известно, что на блокпостах работают полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии.

На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме, еще 1️1 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00.

Правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

Работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль. Таким решением установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств. Такие меры принимаются для противодействия распространению коронавируса", - добавили в Нацполиции.

Правоохранители призвали граждан с пониманием отнестись к вынужденным мерам и соблюдать карантинные ограничения.

Напомним, 17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.

20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.

коронавирус карантин Ивано-Франковск блокпост Нацполиция

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