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21 февраля 2021, 13:00 18

На Буковине из-за вспышки коронавируса развернут еще 500 "ковидных" кроватей

21 февраля 2021, 13:00 18
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В области стремительно растет количество больных и число госпитализаций
В области стремительно растет количество больных и число госпитализаций
Фото: flickr
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В Черновицкой области с 22 февраля планируют развернуть дополнительные 500 коек для больных COVID-19, ежесуточно на Буковине попадают в больницы более 100 пациентов.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает RegioNews.

Она рассказала, что сейчас в области заняты 55% коек, однако количество пациентов растет. 19 февраля госпитализировали 131 человека, это самое большое количество с начала пандемии.

Сейчас на Буковине есть 1700 коек для инфицированных. В области также готовят резервные медицинские команды, которые будут лечить больных.

Напомним, на Буковине реанимации четырех больниц на 100% "забиты" COVID-больными.

Черновицкая область карантин коронавирус ОГА больницы COVID-19

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