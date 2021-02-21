На Буковине из-за вспышки коронавируса развернут еще 500 "ковидных" кроватей

В области стремительно растет количество больных и число госпитализаций

В области стремительно растет количество больных и число госпитализаций

Фото: flickr

В Черновицкой области с 22 февраля планируют развернуть дополнительные 500 коек для больных COVID-19, ежесуточно на Буковине попадают в больницы более 100 пациентов.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает RegioNews.

Она рассказала, что сейчас в области заняты 55% коек, однако количество пациентов растет. 19 февраля госпитализировали 131 человека, это самое большое количество с начала пандемии.

Сейчас на Буковине есть 1700 коек для инфицированных. В области также готовят резервные медицинские команды, которые будут лечить больных.

Напомним, на Буковине реанимации четырех больниц на 100% "забиты" COVID-больными.