На Буковині буде запроваджена "помаранчева" зона карантину - ОДА

В області критична ситуація з поширенням COVID-19

В області критична ситуація з поширенням COVID-19

Фото: flickr

Чернівецька область після офіційного запровадження адаптивного карантину може потрапити до "помаранчевої" зони, оскільки в регіоні стрімко збільшується кількість випадків коронавірусу.

Про це в ефірі "Радіо 10” розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає RegioNews.

За її словами, показники захворюваності в області свідчать про те, що вона опиниться в "помаранчевій" зоні карантину.

Ми розуміємо, що показники будуть оцінюватися напередодні для того, щоб мати можливість правильно віднести регіон у ту чи іншу зону епідемічної небезпеки. Єдине, що ми точно знаємо, що за тими показниками, які є зараз, наш регіон потрапить у "помаранчеву" зону", - повідомила заступниця голови ОДА.

Нагадаємо, на Буковині реанімації чотирьох лікарень на 100% "забиті” COVID-хворими.