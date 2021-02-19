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На Буковині буде запроваджена "помаранчева" зона карантину - ОДА
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19 лютого 2021, 16:11 159

На Буковині буде запроваджена "помаранчева" зона карантину - ОДА

19 лютого 2021, 16:11 159
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В області критична ситуація з поширенням COVID-19
В області критична ситуація з поширенням COVID-19
Фото: flickr
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Чернівецька область після офіційного запровадження адаптивного карантину може потрапити до "помаранчевої" зони, оскільки в регіоні стрімко збільшується кількість випадків коронавірусу.

Про це в ефірі "Радіо 10” розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає RegioNews.

За її словами, показники захворюваності в області свідчать про те, що вона опиниться в "помаранчевій" зоні карантину.

Ми розуміємо, що показники будуть оцінюватися напередодні для того, щоб мати можливість правильно віднести регіон у ту чи іншу зону епідемічної небезпеки. Єдине, що ми точно знаємо, що за тими показниками, які є зараз, наш регіон потрапить у "помаранчеву" зону", - повідомила заступниця голови ОДА.

Нагадаємо, на Буковині реанімації чотирьох лікарень на 100% "забиті” COVID-хворими.

коронавірус карантин Чернівці Чернівецька ОДА Чернівецька область зона

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