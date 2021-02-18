Зеленський відхилив закон про повернення конкурсів на держслужбу

Якщо закон набере чинність, Юрій Вітренко зможе протягом 60 днів виконувати обов'язки міністра енергетики

Якщо закон набере чинність, Юрій Вітренко зможе протягом 60 днів виконувати обов'язки міністра енергетики

Фото: Офіс президента

Сьогодні, 18 лютого президент України Володимир Зеленський наклав вето на проєкт закону №4531 про проведення конкурсів на державну службу, який два дні тому підтримала Верховна Рада.

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

У картці законопроєкту вказано, що документ повернули на доопрацювання Верховній Раді із пропозиціями президента.

Готується на розгляд з вето президента", - йдеться в графі про стан проходження розгляду закону.

Нагадаємо, 16 лютого депутати проголосували за проєкт закону №4531, який відновлює проведення конкурсів на державну службу. Їх скасували у квітні 2020 року на період карантину.