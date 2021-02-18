08:59  18 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше шести тисяч нових випадків
09:46  18 лютого
Під парламентом мітингують "євробляхери": хочуть спрощення розмитнення автівок
18:01  18 лютого
На Донбасі бойовики двічі порушували "тишу” із гранатометів та снайперської зброї
UA | RU
UA | RU
18 лютого 2021, 21:55 539

Зеленський відхилив закон про повернення конкурсів на держслужбу

18 лютого 2021, 21:55 539
Читайте также на русском языке
Якщо закон набере чинність, Юрій Вітренко зможе протягом 60 днів виконувати обов'язки міністра енергетики
Якщо закон набере чинність, Юрій Вітренко зможе протягом 60 днів виконувати обов'язки міністра енергетики
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 18 лютого президент України Володимир Зеленський наклав вето на проєкт закону №4531 про проведення конкурсів на державну службу, який два дні тому підтримала Верховна Рада.

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

У картці законопроєкту вказано, що документ повернули на доопрацювання Верховній Раді із пропозиціями президента.

Готується на розгляд з вето президента", - йдеться в графі про стан проходження розгляду закону.

Нагадаємо, 16 лютого депутати проголосували за проєкт закону №4531, який відновлює проведення конкурсів на державну службу. Їх скасували у квітні 2020 року на період карантину.

Володимир Зеленський конкурс Юрій Вітренко президент законопроєкт держслужбовці

Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий"
18 лютого 2021, 20:49
Зеленський назвав судову систему в Україні "однією із найбільших проблем”
18 лютого 2021, 19:43
Зеленський просить Раду виправити юридичну колізію у законі про соцзахист людей з інвалідністю
18 лютого 2021, 17:52
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка
"Ахметівський" мер Добропілля, волонтерка з Києва або продюсер від Медведчука: хто виграє довибори в Раду по 50-му округу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram