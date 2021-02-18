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18 лютого 2021, 20:49 1029

Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий"

18 лютого 2021, 20:49 1029
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Фото: із відкритих джерел
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П’ятий президент України Петро Порошенко став офіційним власником телеканалу “Прямий”, який і раніше відносили до сфери його власності.

Про це Порошенко заявив в ефірі "Прямого”, передає RegioNews.

За його словами, вранці 18 лютого йому зателефонував Володимир Макєєнко і сказав, що "треба докладати спільних зусиль щодо захисту телеканалу”.

Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли б піти на благодійність, на інші проєкти, в тому числі – це мільйони й мільйони, для того, щоб покрити борги каналу”, - заявив Порошенко.

Він додав, що тепер згідно із реєстром, кінцевий бенефіціарний власник телеканалу "Прямий" змінився, це структура "Прайм Ессетс Кепитал", яка на 100% належить сину Петра Порошенка Олексію. Порошенко тепер впевнений, що Зеленському буде складніше закрити канал.

Також він підтвердив, що придбав телеканал у зв’язку із засіданням РНБО, яке має відбутися завтра, 19 лютого.

Володимире Олександровичу, завтра на РНБО ви можете запроваджувати санкції проти террориста Порошенка. Але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити "5 канал". Підкажу – закінчив він погано”, - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні в матеріалі Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка ми писали, що під ймовірним ударом Банкової у найближчому майбутньому опинилося опозиційно налаштоване до української влади медіа з іншого політичного полюсу – інформаційний канал "Прямий", надзвичайно близький до попереднього президента Петра Порошенка.

Володимир Зеленський Петро Порошенко купівля телеканал телеканал Прямий

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