Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий"
П’ятий президент України Петро Порошенко став офіційним власником телеканалу “Прямий”, який і раніше відносили до сфери його власності.
Про це Порошенко заявив в ефірі "Прямого”, передає RegioNews.
За його словами, вранці 18 лютого йому зателефонував Володимир Макєєнко і сказав, що "треба докладати спільних зусиль щодо захисту телеканалу”.
Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли б піти на благодійність, на інші проєкти, в тому числі – це мільйони й мільйони, для того, щоб покрити борги каналу”, - заявив Порошенко.
Він додав, що тепер згідно із реєстром, кінцевий бенефіціарний власник телеканалу "Прямий" змінився, це структура "Прайм Ессетс Кепитал", яка на 100% належить сину Петра Порошенка Олексію. Порошенко тепер впевнений, що Зеленському буде складніше закрити канал.
Також він підтвердив, що придбав телеканал у зв’язку із засіданням РНБО, яке має відбутися завтра, 19 лютого.
Володимире Олександровичу, завтра на РНБО ви можете запроваджувати санкції проти террориста Порошенка. Але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити "5 канал". Підкажу – закінчив він погано”, - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні в матеріалі Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка ми писали, що під ймовірним ударом Банкової у найближчому майбутньому опинилося опозиційно налаштоване до української влади медіа з іншого політичного полюсу – інформаційний канал "Прямий", надзвичайно близький до попереднього президента Петра Порошенка.