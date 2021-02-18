Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий"

Раніше ходили чутки, що завтра на засіданні РНБО можуть ввести персональні санкції проти власника телеканалу Володимира Макеєнка

Раніше ходили чутки, що завтра на засіданні РНБО можуть ввести персональні санкції проти власника телеканалу Володимира Макеєнка

Фото: із відкритих джерел

П’ятий президент України Петро Порошенко став офіційним власником телеканалу “Прямий”, який і раніше відносили до сфери його власності.

Про це Порошенко заявив в ефірі "Прямого”, передає RegioNews.

За його словами, вранці 18 лютого йому зателефонував Володимир Макєєнко і сказав, що "треба докладати спільних зусиль щодо захисту телеканалу”.

Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли б піти на благодійність, на інші проєкти, в тому числі – це мільйони й мільйони, для того, щоб покрити борги каналу”, - заявив Порошенко.

Він додав, що тепер згідно із реєстром, кінцевий бенефіціарний власник телеканалу "Прямий" змінився, це структура "Прайм Ессетс Кепитал", яка на 100% належить сину Петра Порошенка Олексію. Порошенко тепер впевнений, що Зеленському буде складніше закрити канал.

Також він підтвердив, що придбав телеканал у зв’язку із засіданням РНБО, яке має відбутися завтра, 19 лютого.

Володимире Олександровичу, завтра на РНБО ви можете запроваджувати санкції проти террориста Порошенка. Але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити "5 канал". Підкажу – закінчив він погано”, - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні в матеріалі Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка ми писали, що під ймовірним ударом Банкової у найближчому майбутньому опинилося опозиційно налаштоване до української влади медіа з іншого політичного полюсу – інформаційний канал "Прямий", надзвичайно близький до попереднього президента Петра Порошенка.