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18 февраля 2021, 21:55 331

Зеленский отклонил закон о возвращении конкурсов на госслужбу

18 февраля 2021, 21:55 331
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Фото: Офис президента
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Сегодня, 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на проект закона №4531 о проведении конкурсов на государственную службу, который два дня назад поддержала Верховная Рада.

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.

В карточке законопроекта указано, что документ вернули на доработку Верховной Раде с предложениями президента.

Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.

Напомним, 16 февраля депутаты проголосовали за проект закона №4531, который восстанавливает проведения конкурсов на государственную службу. Их отменили в апреле 2020 года на период карантина.

Владимир Зеленский конкурс Юрий Витренко президент законопроект госслужащие

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