Зеленский отклонил закон о возвращении конкурсов на госслужбу

Если закон вступит в силу, Юрий Витренко сможет в течение 60 дней исполнять обязанности министра энергетики

Если закон вступит в силу, Юрий Витренко сможет в течение 60 дней исполнять обязанности министра энергетики

Фото: Офис президента

Сегодня, 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на проект закона №4531 о проведении конкурсов на государственную службу, который два дня назад поддержала Верховная Рада.

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews. В карточке законопроекта указано, что документ вернули на доработку Верховной Раде с предложениями президента. Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона. Напомним, 16 февраля депутаты проголосовали за проект закона №4531, который восстанавливает проведения конкурсов на государственную службу. Их отменили в апреле 2020 года на период карантина.

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