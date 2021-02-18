Зеленский отклонил закон о возвращении конкурсов на госслужбу
Если закон вступит в силу, Юрий Витренко сможет в течение 60 дней исполнять обязанности министра энергетики
Если закон вступит в силу, Юрий Витренко сможет в течение 60 дней исполнять обязанности министра энергетики
Сегодня, 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на проект закона №4531 о проведении конкурсов на государственную службу, который два дня назад поддержала Верховная Рада.
Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.
В карточке законопроекта указано, что документ вернули на доработку Верховной Раде с предложениями президента.
Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.
Напомним, 16 февраля депутаты проголосовали за проект закона №4531, который восстанавливает проведения конкурсов на государственную службу. Их отменили в апреле 2020 года на период карантина.
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