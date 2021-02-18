Напередодні удару по "Прямому": як Банкова готує ґрунт для атаки на медіафлагман Порошенка

Вже за часів президентства Зеленського справу про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу «Тоніса»/«Прямого» порушило Державне бюро розслідувань. Але з одним вкрай одіозним нюансом – ДБР таким чином відреагувало на заяву скандального колишнього «регіонала» Андрія Портнова

Вже за часів президентства Зеленського справу про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу «Тоніса»/«Прямого» порушило Державне бюро розслідувань. Але з одним вкрай одіозним нюансом – ДБР таким чином відреагувало на заяву скандального колишнього «регіонала» Андрія Портнова

Досить схвальна реакція українського суспільства на блокування рішенням РНБО інформаційних каналів з пулу кума Путіна Віктора Медведчука дуже надихнула Офіс президента Володимира Зеленського на подальші аналогічні звершення. Втім, це аж ніяк не стосується схожих дій щодо, приміром, не менш проросійських телеканалів "Наш" або "Інтер". Тепер, як повідомляють інсайдерські джерела RegioNews, під ймовірним ударом Банкової у найближчому майбутньому опинилося опозиційно налаштоване до української влади медіа з іншого політичного полюсу – інформаційний канал "Прямий", надзвичайно близький до попереднього президента Петра Порошенка.

Наші джерела стверджують, що, готуючи таку атаку на медіафлагман попередника та головного конкурента Зеленського, в його адміністрації підійшли ґрунтовно та, як мінімум, з двох напрямків. З одного боку, в ОП активно збирають формальні приводи для подібних дій, а з іншого – намагаються приспати увагу громадськості поточними перевірками того ж "1+1" Ігоря Коломойського. Аби заретушувати враження про упереджене ставлення саме до "Прямого".

Підстави зачепитися за "Прямий"

По першому напрямку все концентрується навколо історії кількарічної давнини, коли телекомпанія "Тоніс" змінила власника, формат мовлення та бренд, перетворившись, власне, на той ресурс, який зараз має широку глядацьку аудиторію, - інформаційно-аналітичний телеканал "Прямий". Йдеться про те, що у травні 2017-го один "зниклий з радарів" український політик Володимир Макеєнко раптом виплив на поверхню інформпростору, ставши одноосібним власником "Тоніса". А в грудні того ж року цей медіаресурс вже під назвою "Прямий" перейшов, за даними bihus.info, у власність кіпрської компанії Parlimo Trading Limited, часткою в якій через кіпрську фірму Сenterano Trading Limited володіла Dadlaw Nominees Limited, яка виступала співвласницею "Української національної лотереї", котру, у свою чергу, пов'язували з оточенням Порошенка.

Тобто підозри стосувалися того, що справжнім господарем "Прямого", оформленого на Макеєнка, є сам тодішній голова держави. Між іншим, Порошенко добре знайомий з останнім в якості нардепа аж шести скликань Верховної Ради ще з 1990-х. Відтоді, як Макеєнко увійшов до парламентської фракції "Солідарність", очолюваної Петром Олексійовичем, а потім переобрався до ВР у 2002-му за порошенківською квотою у списку блоку Віктора Ющенка "Наша Україна". Щоправда, згодом Макеєнко перебіг до Партії регіонів та дослужився там до голови регламентного комітету парламенту, а в січні 2014 року взагалі був призначений Януковичем керівником Київської міськдержадміністрації, але мости із Порошенком точно не спалив. Довелося лише трохи "лягти на дно".

Вже за часів президентства Зеленського справу про можливе ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу "Тоніса" порушило Державне бюро розслідувань. Але з одним вкрай одіозним нюансом – ДБР таким чином відреагувало на заяву, подану ще одним скандальним колишнім "регіоналом" Андрієм Портновим, що псує Банковій все реноме в питанні "Прямого". Ось і доводиться "голосу" Офісу президента Михайлу Подоляку в своєму останньому інтерв’ю "РБК-Україна", так би мовити, плутати сліди. "Канали Медведчука – це історія фінансування з боку країни-агресора і незаконних військових утворень на непідконтрольній Україні території. Тобто це пряма загроза національній безпеці. Канали пулу Порошенко – це швидше питання суто естетичне, наскільки можна перебувати в ямі ненависті, а не на горі творення", - своєрідно намагався заспокоїти суспільство цей радник голови ОП Андрія Єрмака, відповідаючи на питання, чи плануються якісь санкції щодо "Прямого" та інших телеканалів, близьких до Порошенка. Однак тим самим лише підлив масла у вогонь.

Перевірка "1+1" про людське око

До речі, в тому ж таки інтерв’ю Подоляк заявив, що проводиться комплексна перевірка по "1+1", у тому числі СБУ, у зв'язку з обов'язковим розкриттям основних бенефіціарів телемовників. Мова про того ж самого Медведчука, афілійовані з яким структури нібито є серед акціонерів "плюсів" та теоретично можуть впливати на інформаційну політику цього телеканалу. Втім, радник Єрмака і тут намагався сподобатися "і вашим, і нашим", змістивши певним чином акценти.

"У "1+1" є цікаві розслідування, він теж грає в політику. Але мені здається, це абсолютно нормальний для конкурентного середовища медійний канал. Взагалі я не бачу якоїсь проблеми в нині існуючих каналах, включаючи і пул Порошенка, крім пулу Медведчука. Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони - проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука", - сказав Подоляк. Хоча після цього з’явилася інформація, що такі його цитати про перевірку "1+1" стали буцімто поширювати на платній основі в українському сегменті мережі Telegram. Іншими словами, ця теза від Банкової спеціально стала тиражуватися – про людське око задля прощупування ґрунту в інформпросторі, а також для відволікання зайвої уваги від запланованого удару по "Прямому".

Однак всі ці потуги таких політтехнологів, як Подоляк, навряд чи здатні стати прикриттям для потужного наступу на медіаресурси Порошенка. А ось в разі його дійсного проведення це, на відміну від рішення щодо каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK, поставить руба питання щодо дотримання в Україні принципів свободи слова як всередині країни, так і далеко за її межами. І у Вашингтоні, і в Брюсселі та інших європейських столицях саме в такому ключі сприйматиметься будь-який тиск на "Прямий", "5 канал" або інші медіа, котрі явно симпатизують попередньому президенту. Більше того, президента нинішнього колективний Захід взагалі може звинуватити в зв’язку з цим у недоброчесній політичній конкуренції, що взагалі загрожуватиме "обнуленням" відносин як з Євросоюзом, так і з США.