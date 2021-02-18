Порошенко заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой"
Пятый президент Украины Петр Порошенко стал официальным владельцем телеканала "Прямой", который и раньше относили к сфере его собственности.
Об этом Порошенко заявил в эфире "Прямого", передает RegioNews.
По его словам, утром 18 февраля ему позвонил Владимир Макеенко и сказал, что "надо прилагать совместные усилия по защите телеканала".
Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе - это миллионы и миллионы, для того, чтобы покрыть долги канала", - заявил Порошенко.
Он добавил, что теперь согласно реестру, конечный бенефициарный владелец телеканала "Прямой" изменился, это структура "Прайм Эссетс Кэпитал", которая на 100% принадлежит сыну Петра Порошенко Алексею. Порошенко теперь уверен, что Зеленскому будет сложнее закрыть канал.
Также он подтвердил, что приобрел телеканал в связи с заседанием СНБО, которое должно состояться завтра, 19 февраля.
Владимир Александрович, завтра на СНБО вы можете вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал". Подскажу - закончил он плохо", - сказал он.
Напомним, сегодня в материале Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко мы писали, что под вероятным ударом Банковой в ближайшем будущем оказалось оппозиционно настроенное к украинской власти медиа из другого политического полюса - информационный канал "Прямой", который очень близок к предыдущему президенту Петру Порошенко.