Порошенко заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой"

Ранее ходили слухи, что завтра на заседании СНБО могут ввести персональные санкции против владельца телеканала Владимира Макеенко

Ранее ходили слухи, что завтра на заседании СНБО могут ввести персональные санкции против владельца телеканала Владимира Макеенко

Фото: из открытых источников

Пятый президент Украины Петр Порошенко стал официальным владельцем телеканала "Прямой", который и раньше относили к сфере его собственности.

Об этом Порошенко заявил в эфире "Прямого", передает RegioNews.

По его словам, утром 18 февраля ему позвонил Владимир Макеенко и сказал, что "надо прилагать совместные усилия по защите телеканала".

Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе - это миллионы и миллионы, для того, чтобы покрыть долги канала", - заявил Порошенко.

Он добавил, что теперь согласно реестру, конечный бенефициарный владелец телеканала "Прямой" изменился, это структура "Прайм Эссетс Кэпитал", которая на 100% принадлежит сыну Петра Порошенко Алексею. Порошенко теперь уверен, что Зеленскому будет сложнее закрыть канал.

Также он подтвердил, что приобрел телеканал в связи с заседанием СНБО, которое должно состояться завтра, 19 февраля.

Владимир Александрович, завтра на СНБО вы можете вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал". Подскажу - закончил он плохо", - сказал он.

Напомним, сегодня в материале Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко мы писали, что под вероятным ударом Банковой в ближайшем будущем оказалось оппозиционно настроенное к украинской власти медиа из другого политического полюса - информационный канал "Прямой", который очень близок к предыдущему президенту Петру Порошенко.