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18 февраля 2021, 20:49 1042

Порошенко заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой"

18 февраля 2021, 20:49 1042
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Ранее ходили слухи, что завтра на заседании СНБО могут ввести персональные санкции против владельца телеканала Владимира Макеенко
Фото: из открытых источников
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Пятый президент Украины Петр Порошенко стал официальным владельцем телеканала "Прямой", который и раньше относили к сфере его собственности.

Об этом Порошенко заявил в эфире "Прямого", передает RegioNews.

По его словам, утром 18 февраля ему позвонил Владимир Макеенко и сказал, что "надо прилагать совместные усилия по защите телеканала".

Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе - это миллионы и миллионы, для того, чтобы покрыть долги канала", - заявил Порошенко.

Он добавил, что теперь согласно реестру, конечный бенефициарный владелец телеканала "Прямой" изменился, это структура "Прайм Эссетс Кэпитал", которая на 100% принадлежит сыну Петра Порошенко Алексею. Порошенко теперь уверен, что Зеленскому будет сложнее закрыть канал.

Также он подтвердил, что приобрел телеканал в связи с заседанием СНБО, которое должно состояться завтра, 19 февраля.

Владимир Александрович, завтра на СНБО вы можете вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал". Подскажу - закончил он плохо", - сказал он.

Напомним, сегодня в материале Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко мы писали, что под вероятным ударом Банковой в ближайшем будущем оказалось оппозиционно настроенное к украинской власти медиа из другого политического полюса - информационный канал "Прямой", который очень близок к предыдущему президенту Петру Порошенко.

Владимир Зеленский Петр Порошенко покупка телеканал телеканал Прямой

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