Кравчук назвал условия продолжения Украиной консультаций в ТКГ

РФ избегает обсуждения практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей

РФ избегает обсуждения практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей

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Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина готова продолжать консультации, если они будут иметь действенный практический смысл.

Об этом сообщает пресс-служба делегации, передает RegioNews.

Известно, что сегодня, 17 февраля, состоялись очередные переговоры на уровне лидеров делегаций в ТКГ.

Российская сторона несколько раз пыталась перевести обсуждение от практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей. Однако, глава украинской делегации Кравчук жестко напомнил представителям РФ, что: РФ является стороной конфликта, РФ оккупирует Крым и ОРДЛО, РФ является участником ТКГ при посредничестве ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также в делегации ТКГ заявляют, что усилия Украины на достижение договоренностей о направлении инспекторов МАГАТЭ во временно оккупированные Донецк и Луганск пока не дали результата, российская сторона делает невозможным принятие решения ТКГ по этому вопросу.

Украина оставляет за собой право обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям с тем, чтобы давление на РФ усиливалось, указанная инспекция была проведена, а Украина смогла выполнить свои обязательства в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия и Дополнительного протокола к этому соглашению", - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в ТКГ не пришла к соглашению с РФ в определениях понятий "ОРДЛО" и сторон конфликта.