14:16  17 лютого
На Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19
09:24  17 лютого
В Україні продають першу "невеличку в‘язницю" за 220 мільйонів
08:11  17 лютого
На Донбасі знову стріляли зі снайперської зброї та мінометів
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2021, 11:59 5

Зеленському передали на підпис закон про референдум

17 лютого 2021, 11:59 5
Читайте также на русском языке
У Раді не виключають проведення референдуму вже цього року
У Раді не виключають проведення референдуму вже цього року
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Тепер його має підписати глава держави.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ВРУ.

Документом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

При цьому на референдум не можуть виноситися питання:

  • що суперечать Конституції, загальновизнаним нормам міжнародного права;
  • що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини й громадянина та гарантії їх реалізації;
  • щодо питань податків, бюджету, амністії;
  • спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
  • включені Конституцією й законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Законом визначено коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у Центральній виборчій комісії.

Нагадаємо, у Раді не виключають проведення референдуму вже цього року.

Україна референдум закон Верховна Рада президент

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Ужгородська пастораль: як Андріїв відточує "ідеальну владу" із неідеальних депутатів
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram