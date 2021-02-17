Зеленському передали на підпис закон про референдум

У Раді не виключають проведення референдуму вже цього року

У Раді не виключають проведення референдуму вже цього року

Офіс президента

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Тепер його має підписати глава держави.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ВРУ.

Документом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

При цьому на референдум не можуть виноситися питання:

що суперечать Конституції, загальновизнаним нормам міжнародного права;

що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини й громадянина та гарантії їх реалізації;

щодо питань податків, бюджету, амністії;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

включені Конституцією й законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Законом визначено коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у Центральній виборчій комісії.

Нагадаємо, у Раді не виключають проведення референдуму вже цього року.