Кабмін погодив кандидатури заступників голів Одеської, Харківської та Чернігівської ОДА

Тепер їх має призначити на посади президент Володимир Зеленський

Тепер їх має призначити на посади президент Володимир Зеленський

Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів України під час засідання 27 січня погодив низку кадрових призначень, зокрема, кандидатури заступників голів кількох обласних державних адміністрацій.

Про це в Telegram повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Зокрема, було погоджено кандидатуру генерала СБУ Бориса Волошенкова на посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації.

На посаду заступника очільника цієї ж ОДА погодили кандидатуру Костянтина Гоя.

Юрист та медійник з Дніпра Антон Деньгуб стане заступником голови Харківської обласної державної адміністрації. Він буде займатися масовими комунікаціями, культурою, туризмом та цифровою трансформацією.

Згідно із рішенням уряду, Олена Дума стане заступницею голови Чернігівської ОДА.

Крім того, Кабмін вирішив призначити Родіона Абашева головою Ізмаїльської районної державної адміністрації (РДА) Одеської області.

Нагадаємо, 18 січня Володимир Зеленський звільнив двох очільників РДА в Запорізькій області, чиновників було звільнено згідно із поданими ними заявами.