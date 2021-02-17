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17 февраля 2021, 14:42 100

Зеленский назначил глав РГА в Ровенской, Донецкой и Одесской областях

17 февраля 2021, 14:42 100
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Также глава государства подписал ряд распоряжений об увольнении глав райгосадминистраций
Также глава государства подписал ряд распоряжений об увольнении глав райгосадминистраций
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения о назначении председателей Мариупольской, Покровской, Раздельнянской и Варашской районных государственных администраций.

Соответствующие распоряжения от 16 февраля обнародованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

Так, главой Мариупольской РГА Донецкой области президент назначил Наталью Букрееву. С декабря 2019 года она возглавляла Мангушскую РГА, до этого работала советником председателя Никольского района по юридическим вопросам.

Распоряжением №69/2021-рп Зеленский назначил Андрея Бондаренко головой Покровской райгосадминистрации Донецкой области. Ранее он работал в Главном управлении Государственной фискальной службы в Донецкой области.

Также президент распорядился назначить Анатолия Рыжего головой Варашской районной государственной администрации Ровенской области. Сергей Приходько будет возглавлять Раздельнянскую РГА Одесской области.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал ряд распоряжений об увольнении председателей райгосадминистраций.

В частности, на сайте главы государства появилось распоряжение №67/2021-рп об увольнении Виталия Бурбыки с должности главы Сумской РГА по поданному им заявлению. Сам Бубрика в Facebook заявил, что он никаких заявлений об увольнении не подавал. Чиновник обещает идти в суд.

Президент также уволил Викторию Емец с должности главы Миргородской РГА Полтавской области.

С должности председателя Снятинской РГА Ивано-Франковской области уволен Богдан Свищовский и Александр Капитоненко - с должности главы Волновахской райгосадминистрации Донецкой области.

Напомним, Кабмин согласовал заместителей для глав Волынской, Закарпатской и Черниговской ОГА.

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