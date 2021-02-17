Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про заочне засудження - 299 голосів "за"

Це буде інструмент судити заочно підозрюваних, які переховуються в РФ або на непідконтрольних нам територіях

Це буде інструмент судити заочно підозрюваних, які переховуються в РФ або на непідконтрольних нам територіях

Фото з відкритих джерел

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Верховної ради. За відповідний законопроєкт №2164 на засіданні в середу проголосували 299 народних депутатів. Законопроєкт пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу та визначити, що підставами для оголошення в розшук підозрюваного є підстави, "коли місце перебування підозрюваного невідоме, і коли підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик, і існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав і/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України". Для того, щоб зараз заочно засудити людину - всіх тих, хто наразі перебуває в Росії, на окупованих територіях, "беркутівців", які втекли, потрібно людину оголосити в міждержавний або міжнародний розшук. У міждержавний ми не можемо оголосити, оскільки це тільки у країнах СНД. Росія нам говорить, що: ми не видамо цю людину, оскільки це не відповідає державним інтересам Російської Федерації. Тому ми повинні мати інструмент, щоб зараз тих людей, котрі перебувають у Росії та на непідконтрольних територіях, які все-таки де-юре належать Україні, оголосити в розшук і заочно засудити, - сказала член комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція "Голос") під час обговорення законопроекту. Як повідомлялося раніше, Зеленському передали на підпис закон про референдум. У Раді не виключають проведення референдуму вже цього року.

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