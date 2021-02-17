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17 лютого 2021, 11:45 153

Парламент не зміг покарати нардепа Рудика за сексизм

17 лютого 2021, 11:45 153
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Раніше він дозволив собі сексистські висловлювання щодо Мар'яни Безуглої
Раніше він дозволив собі сексистські висловлювання щодо Мар'яни Безуглої
Укрінформ
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Парламентарії не підтримали пропозицію Комітету позбавити члена депутата від партії "За майбутнє" Сергія Рудика права брати участь у п'яти пленарних засіданнях за сексистські висловлювання щодо "слуги народу" Мар'яни Безуглій.

Таку пропозицію підтримали 195 народних депутатів при мінімально необхідних 226, передає RegioNews.

"Рішення не прийнято", - оголосив результат Голова ВР Дмитро Разумков.

Відомо, що 28 січня під час обговорення законопроекту про реформу СБУ народний депутат Сергій Рудик, серед іншого, заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один з дуже важливих документів".

З-за цього депутатка Інна Совсун вимагала від депутата вибачитися перед колегою Мар'яною Безуглої, якої стосувалася репліка, звинувативши Рудика в сексизмі.

Рудик вибачитися відмовився. Взявши право на репліку, він процитував свої ж слова, які він раніше говорив про українських жінок. А потім сказав, що він мав на увазі не пів депутата, а її професіоналізм.

"Я ніколи не виділяв стать як якусь проблему професіоналізму або непрофесіоналізму. Я завжди апелював до професіоналізму", - наполягав Рудик.

Раніше повідомлялося, що нардепи хочуть ввести штрафи та адмінарешт за прояв сексизму.

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