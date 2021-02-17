Парламент не зміг покарати нардепа Рудика за сексизм
Парламентарії не підтримали пропозицію Комітету позбавити члена депутата від партії "За майбутнє" Сергія Рудика права брати участь у п'яти пленарних засіданнях за сексистські висловлювання щодо "слуги народу" Мар'яни Безуглій.
Таку пропозицію підтримали 195 народних депутатів при мінімально необхідних 226, передає RegioNews.
"Рішення не прийнято", - оголосив результат Голова ВР Дмитро Разумков.
Відомо, що 28 січня під час обговорення законопроекту про реформу СБУ народний депутат Сергій Рудик, серед іншого, заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один з дуже важливих документів".
З-за цього депутатка Інна Совсун вимагала від депутата вибачитися перед колегою Мар'яною Безуглої, якої стосувалася репліка, звинувативши Рудика в сексизмі.
Рудик вибачитися відмовився. Взявши право на репліку, він процитував свої ж слова, які він раніше говорив про українських жінок. А потім сказав, що він мав на увазі не пів депутата, а її професіоналізм.
"Я ніколи не виділяв стать як якусь проблему професіоналізму або непрофесіоналізму. Я завжди апелював до професіоналізму", - наполягав Рудик.
Раніше повідомлялося, що нардепи хочуть ввести штрафи та адмінарешт за прояв сексизму.