Парламент не зміг покарати нардепа Рудика за сексизм

Раніше він дозволив собі сексистські висловлювання щодо Мар'яни Безуглої

Раніше він дозволив собі сексистські висловлювання щодо Мар'яни Безуглої

Укрінформ

Парламентарії не підтримали пропозицію Комітету позбавити члена депутата від партії "За майбутнє" Сергія Рудика права брати участь у п'яти пленарних засіданнях за сексистські висловлювання щодо "слуги народу" Мар'яни Безуглій.

Таку пропозицію підтримали 195 народних депутатів при мінімально необхідних 226, передає RegioNews.

"Рішення не прийнято", - оголосив результат Голова ВР Дмитро Разумков.

Відомо, що 28 січня під час обговорення законопроекту про реформу СБУ народний депутат Сергій Рудик, серед іншого, заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один з дуже важливих документів".

З-за цього депутатка Інна Совсун вимагала від депутата вибачитися перед колегою Мар'яною Безуглої, якої стосувалася репліка, звинувативши Рудика в сексизмі.

Рудик вибачитися відмовився. Взявши право на репліку, він процитував свої ж слова, які він раніше говорив про українських жінок. А потім сказав, що він мав на увазі не пів депутата, а її професіоналізм.

"Я ніколи не виділяв стать як якусь проблему професіоналізму або непрофесіоналізму. Я завжди апелював до професіоналізму", - наполягав Рудик.

Раніше повідомлялося, що нардепи хочуть ввести штрафи та адмінарешт за прояв сексизму.