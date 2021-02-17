Справи Майдану: суд дозволив заочне слідство щодо ексначальника міліції Києва
Київський апеляційний суд дозволив заочне досудове розслідування стосовно колишнього начальника міліції Києва у "справі Майдану". Очевидно, йдеться про ескерівника київської міліції Валерія Мазана.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Київський апеляційний суд, задовольнивши апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора, надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у місті Києві, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що екскерівник київської міліції підозрюється у вчиненні з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинного угруповання, до якого входили колишній Президент Віктор Янукович та низка керівників правоохоронних органів, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.
За даними слідства, підозрюваний переховується в РФ та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. У 2017 році Генеральна прокуратура РФ відмовила на запит Генеральної прокуратури України щодо його затримання та арешту у зв’язку з отриманням ним російського громадянства, — зазначається в повідомленні.
Так, згадане рішення суду надасть право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).
Очевидно, йдеться про ескерівника київської міліції Валерія Мазана.