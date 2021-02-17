14:16  17 лютого
На Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19
09:24  17 лютого
В Україні продають першу "невеличку в‘язницю" за 220 мільйонів
08:11  17 лютого
На Донбасі знову стріляли зі снайперської зброї та мінометів
UA | RU
UA | RU
17 лютого 2021, 12:46 6

Справи Майдану: суд дозволив заочне слідство щодо ексначальника міліції Києва

17 лютого 2021, 12:46 6
Читайте также на русском языке
За даними слідства, підозрюваний переховується в РФ та на тимчасово окупованій території
За даними слідства, підозрюваний переховується в РФ та на тимчасово окупованій території
Фото УНІАН
Читайте также
на русском языке

Київський апеляційний суд дозволив заочне досудове розслідування стосовно колишнього начальника міліції Києва у "справі Майдану". Очевидно, йдеться про ескерівника київської міліції Валерія Мазана.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Київський апеляційний суд, задовольнивши апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора, надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у місті Києві, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що екскерівник київської міліції підозрюється у вчиненні з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинного угруповання, до якого входили колишній Президент Віктор Янукович та низка керівників правоохоронних органів, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

За даними слідства, підозрюваний переховується в РФ та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. У 2017 році Генеральна прокуратура РФ відмовила на запит Генеральної прокуратури України щодо його затримання та арешту у зв’язку з отриманням ним російського громадянства, — зазначається в повідомленні.

Так, згадане рішення суду надасть право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

Очевидно, йдеться про ескерівника київської міліції Валерія Мазана.

Як повідомлялося, Венедіктова обіцяє, що вирок щодо розстрілів на Майдані буде до кінця року. У 2020 році було повідомлено про підозру 42 особам.

Офіс генпрокурора підозра справи Майдану МВС розслідування

У Венедіктової готують документи на екстрадицію блогера Шарія - екснардеп
16 лютого 2021, 18:09
СБУ офіційно повідомила про підозру в держзраді блогеру Шарію
16 лютого 2021, 15:40
У Києві МВС проводить спецоперацію із затримання банди наркоторговців
15 лютого 2021, 16:19
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Ужгородська пастораль: як Андріїв відточує "ідеальну владу" із неідеальних депутатів
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua