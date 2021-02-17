Справи Майдану: суд дозволив заочне слідство щодо ексначальника міліції Києва

За даними слідства, підозрюваний переховується в РФ та на тимчасово окупованій території

За даними слідства, підозрюваний переховується в РФ та на тимчасово окупованій території

Фото УНІАН

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Київський апеляційний суд, задовольнивши апеляційну скаргу прокурорів Офісу Генерального прокурора, надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у місті Києві, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що екскерівник київської міліції підозрюється у вчиненні з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинного угруповання, до якого входили колишній Президент Віктор Янукович та низка керівників правоохоронних органів, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

За даними слідства, підозрюваний переховується в РФ та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. У 2017 році Генеральна прокуратура РФ відмовила на запит Генеральної прокуратури України щодо його затримання та арешту у зв’язку з отриманням ним російського громадянства, — зазначається в повідомленні.

Так, згадане рішення суду надасть право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

Очевидно, йдеться про ескерівника київської міліції Валерія Мазана.

Як повідомлялося, Венедіктова обіцяє, що вирок щодо розстрілів на Майдані буде до кінця року. У 2020 році було повідомлено про підозру 42 особам.