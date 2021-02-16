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16 лютого 2021, 19:26 381

"Слуги" провели у фракції голосування щодо розгляду закону про зброю

16 лютого 2021, 19:26 381
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Розглядали два варіанти розвитку подій
Розглядали два варіанти розвитку подій
Фото з відкритих джерел
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"Слуги народу" провели голосування у своїй фракції щодо розгляду закопроєкту про обіг зброї, де обирали з двох варіантів: узагалі не розглядати цей законопроєкт або винести на розгляд в залі з можливістю відправки його на повторне перше читання.

Про це повідомив нардеп Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За словами Олександра Качури, було два варіанти розвитку подій: взагалі не розглядати цей законопроєкт або винести на розгляд в залі з можливістю відправки його на повторне перше читання.

Більшість висловилася за те, щоб винести питання на розгляд в залі з можливістю відправки його на повторне перше читання.

Було проведено голосування всередині фракції з приводу питання розгляду закопроєкту про обіг зброї. 58,2% фракції прийняли рішення відповідно до графіка пленарних засідань розглянути даний законопроєкт в першому читанні з можливістю відправки документа на доопрацювання. Так що чекаємо голосування! - написав Качура.

Як повідомлялося раніше, учора у "Слузі народу" ще не визначилися з позицією щодо легалізації зброї, як стверджував нардеп Корнієнко. Мова йде про проєкт №4335.

Згодом після засідання фракції було уточнено, що за закон про зброю, який розглянуть у четвер, "слуги” голосуватимуть "вільно". У будь-якому разі вони наполягатимуть на усуненні питання короткоствольної зброї.

зброя закон Слуга народа голосування Олександр Качура

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