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16 лютого 2021, 14:26 195

Рада ухвалила закон про збільшення штрафів для водіїв та пішоходів

16 лютого 2021, 14:26 195
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Фото: із відкритих джерел
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Верховна рада України у другому читанні підтримала законопроект №2695, яким посилюється відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За проєкт закону проголосували 325 народних обранців. Відтепер мінімальний розмір штрафів для водіїв підвищується до 510 гривень. Також Верховна рада не підтримала безпідставні зупинки водіїв.

За водіння авто в нетверезому стані доведеться заплатити 17 тисяч грн за перший випадок і до 51 тис. грн при повторному порушенні із позбавленням водійських прав на 10 років. За третій випадок будуть конфісковувати авто.

У випадку втечі з місця ДТП та за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год водіїв будуть штрафувати 3,4 тисячі гривень.

Штраф за водіння без прав зріс до 425 грн. Якщо у водія їх взагалі немає, доведеться заплатити 3,4 тисячі грн. Якщо водій не пропустить "швидку”, поліцію чи аварійні служби, його оштрафують на 680 грн.

За створення аварійної ситуації каратимуть штрафом у 1445 грн, а за порушення ПДР, яке призвело до дорожньо-транспортної пригоди - 850 грн.

Також Рада запровадила нові штрафи для пішоходів. За перехід дороги в невстановленому місці каратимуть штрафом у 255 грн (раніше був 51 грн).

За порушення правил велосипедисти повинні будуть заплатити штраф у розмірі 340 грн. За ці ж порушення, вчинені в нетверезому вигляді - 680 грн, за створення аварійної ситуації - 850 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МВС хочуть посилити покарання для п'яних водіїв.

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