Закон про зброю розглянуть у четвер: "слуги” голосуватимуть "вільно"

У будь-якому разі вони наполягатимуть на усуненні питання короткоствольної зброї

У будь-якому разі вони наполягатимуть на усуненні питання короткоствольної зброї

Фото: РБК-Україна

Нардепи від “Слуги народу” прийняли рішення про вільне голосування фракції з питання законопроєкту № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”, який у Раді розглядатимуть у четвер.

Про це на брифінгу за підсумками засідання фракції заявив голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, глава робочої групи Денис Монастирський, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Він повідомив, що на засіданні "слуг” було прийняте рішення "про вільне голосування фракції з цього питання”.

У четвер ми винесемо цей законопроект в зал. Якщо він буде підтриманий — більшість депутатів висловились за те, щоб питання короткоствольної зброї було прибрано з цього законопроекту. Друге — якщо він не буде підтриманий в залі, моє прохання як голови комітету було, що ми направимо його на повторне перше читання для того, щоб невідкладно ми забрали питання короткостволу, — сказав Монастирський.

Він наголосив, що законодавчо все ж необхідно врегулювати питання володіння зброєю.

Якщо говорити про строки, то, у будь-якому разі, найближчі півтора-два місяці це питання буде обговорюватись при будь-якому голосуванні у четвер, — зазначив нардеп.

Як повідомлялося раніше, сьогодні нардеп Корнієнко щодо законопроєкту №4335 зазначив, що у "Слузі народу" ще не визначилися з позицією щодо легалізації зброї.