Скандал навколо закупівлі вакцин розглянуть зразу два комітети Ради

Можливе завищення ціни при закупівлі вакцин проти COVID-19 перевіряє НАБУ

Можливе завищення ціни при закупівлі вакцин проти COVID-19 перевіряє НАБУ

Фото: із відкритих джерел

У середу, 17 лютого відбудеться спільне засідання комітетів Верховної Ради з питань антикорупційної політики та з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, на якому народні депутати планують обговорити останній скандал навколо закупівлі вакцин від COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив нардеп від "Слуги народу" та голова комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає RegioNews.

Ми на наступну середу збираємо спільне засідання двох комітетів – з питань антикорупційної політики та з питань здоров'я нації, де будемо якраз розглядати питання закупівлі вакцин", – розповів він.

Радуцький додав, що комітет може спиратися на доповіді Рахункової палати, або НАБУ, або Генеральної прокуратури.

Це не у компетенції Верховної Ради – займатися розслідуванням. Ми можемо спиратися тільки на доведені факти, які доведе слідство НАБУ. Я так само як і ви знаю, що НАБУ розпочало розслідування з цього приводу”, - зазначив нардеп.

Нагадаємо, у НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі.

Попри це, найдорожчий постачальник вакцини від COVID-19 подав заявку на її реєстрацію в Україні. Про заявку від компанії Sinovac повідомляється на сайті МОЗ.