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16 февраля 2021, 16:46 9

Заседания комитетов Рады относительно скандального "вакцинного дела" перенесли

16 февраля 2021, 16:46 9
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Причина переноса не указывается
Причина переноса не указывается
Фото из открытых источников
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Совместное заседание комитетов Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, запланированное на 17 февраля, не состоится.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Аппарата Верховной Рады Украины.

Совместное заседание комитетов Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики и по вопросам, здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования перенесены на другую дату, - сообщается на сайте ВРУ.

Совместное заседание комитетов, на котором народные депутаты должны были обсуждать уголовное дело НАБУ относительно цены закупок вакцины от COVID-19 Министерством здравоохранения, должно было состояться в среду в 15 час.

Как сообщалось 11 февраля, скандал вокруг закупки вакцин должны были рассмотреть сразу два комитета Совета. Возможно завышение цены при закупке вакцин против COVID-19 проверяет НАБУ.

НАБУ вакцина Верховная Рада Минздрав комитет

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