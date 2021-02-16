В Україні подали на реєстрацію вакцину від коронавірусу AstraZeneca

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування

Рixabay

У Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca проти коронавірусу. Заявку подали вчора.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я України, пише RegioNews,

У ЦГЗ зазначили, що вчора також Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування, тим самим дозволила використання цієї вакцини в усьому світі в межах ініціативи COVAX.

"Учора, 15 лютого 2021 року, у Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України подали заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Степанов заявив про спробу зриву вакцинації від коронавірусу.