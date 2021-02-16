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16 лютого 2021, 12:59 12

В Україні подали на реєстрацію вакцину від коронавірусу AstraZeneca

16 лютого 2021, 12:59 12
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Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування
Рixabay
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У Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca проти коронавірусу. Заявку подали вчора.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я України, пише RegioNews,

У ЦГЗ зазначили, що вчора також Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування, тим самим дозволила використання цієї вакцини в усьому світі в межах ініціативи COVAX.

"Учора, 15 лютого 2021 року, у Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України подали заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Степанов заявив про спробу зриву вакцинації від коронавірусу.

коронавірус Україна вакцина населення МОЗ

 
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