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16 лютого 2021, 10:49 143

Глава МОЗ Степанов заявив про спробу зриву вакцинації від коронавірусу

16 лютого 2021, 10:49 143
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Він повідомив, що Україна втрачає довіру виробників вакцин
Він повідомив, що Україна втрачає довіру виробників вакцин
Фото з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна втрачає довіру виробників вакцин. Йдеться про спробу зриву вакцинації в Україні.

Про це він сказав в ході брифінгу, пише RegioNews.

"Україна втрачає довіру виробників вакцин... Мова йде про спробу зриву вакцинальної кампанії в Україні. А це своєю чергою відкриває шлях для однієї вакцини, яку нам так наполегливо пропонують", - сказав Степанов.

Міністр запевнив, що в Україні нема чого робити російській вакцині.

"Ви всі знаєте про мою позицію щодо російської вакцини - не допустити на ринок України російську вакцину. Немає що тут робити російській вакцині", - заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, коли можна буде записатися на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу.

коронавірус Україна НАБУ вакцина міністр

 
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