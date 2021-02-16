Глава МОЗ Степанов заявив про спробу зриву вакцинації від коронавірусу
Він повідомив, що Україна втрачає довіру виробників вакцин
Він повідомив, що Україна втрачає довіру виробників вакцин
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна втрачає довіру виробників вакцин. Йдеться про спробу зриву вакцинації в Україні.
Про це він сказав в ході брифінгу, пише RegioNews.
"Україна втрачає довіру виробників вакцин... Мова йде про спробу зриву вакцинальної кампанії в Україні. А це своєю чергою відкриває шлях для однієї вакцини, яку нам так наполегливо пропонують", - сказав Степанов.
Міністр запевнив, що в Україні нема чого робити російській вакцині.
"Ви всі знаєте про мою позицію щодо російської вакцини - не допустити на ринок України російську вакцину. Немає що тут робити російській вакцині", - заявив глава МОЗ.
Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, коли можна буде записатися на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу.
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