Минздрав не проводил совещаний с местными властями по поводу вакцинации - Марцинкив

Руководители общин узнают всю информацию о вакцинации из СМИ

Руководители общин узнают всю информацию о вакцинации из СМИ

Фото: из открытых источников

Об этом в эфире телеканала Еспресо.TV заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Каких-либо разъяснительных работ департаментам на местах не было. Потому что даже нас никто не уведомил и не объяснил, что, например, надо делать так, так и так", - рассказал Марцинкив.

По его словам, главы общин узнают всю информацию о вакцинации из средств массовой информации.

И это очень странно, это не только медицинский вопрос. Это в первую очередь общественное вопросы, вопросы психологической подготовки к этой вакцинации. Поэтому мне очень странно, мы сейчас слышим, что должна была с понедельника стартовать вакцинация, а на самом деле она не стартует, потому что так понятно, что вакцины еще нет в Украине или она в дороге. Мы до конца не понимаем", - добавил он.

Марцинкив отметил, что медики, которые должны делать вакцинацию, до конца не понимают, как вакцина будет содержаться и передаваться на места.

Напомним, в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось.