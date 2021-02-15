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15 февраля 2021, 16:59 63

Минздрав не проводил совещаний с местными властями по поводу вакцинации - Марцинкив

15 февраля 2021, 16:59 63
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Руководители общин узнают всю информацию о вакцинации из СМИ
Руководители общин узнают всю информацию о вакцинации из СМИ
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения не давало разъяснений председателям местных общин о процессе вакцинации.

Об этом в эфире телеканала Еспресо.TV заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Каких-либо разъяснительных работ департаментам на местах не было. Потому что даже нас никто не уведомил и не объяснил, что, например, надо делать так, так и так", - рассказал Марцинкив.

По его словам, главы общин узнают всю информацию о вакцинации из средств массовой информации.

И это очень странно, это не только медицинский вопрос. Это в первую очередь общественное вопросы, вопросы психологической подготовки к этой вакцинации. Поэтому мне очень странно, мы сейчас слышим, что должна была с понедельника стартовать вакцинация, а на самом деле она не стартует, потому что так понятно, что вакцины еще нет в Украине или она в дороге. Мы до конца не понимаем", - добавил он.

Марцинкив отметил, что медики, которые должны делать вакцинацию, до конца не понимают, как вакцина будет содержаться и передаваться на места.

Напомним, в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось.

Руслан Марцинкив Минздрав вакцина регионы Совещание

В Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось
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