Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків зараження

Найбільше нових заражень зафіксували в Івано-Франківській та Чернівецькій областях

Найбільше нових заражень зафіксували в Івано-Франківській та Чернівецькій областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу, 13 лютого, COVID-19 виявили у 2332 осіб, померло 62 пацієнти, госпіталізували 1145 хворих, одужало 2478 осіб.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

2332 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 15 лютого. Серед захворілих - 160 дітей і 47 медпрацівників", - повідомив міністр.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), місті Київ (211), Київської (171) і Житомирській (150) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 273 475 осіб;

одужало - 1 116 779 осіб;

летальних результатів - 24 392;

проведено ПЛР-тестів - 6 551 858.

Нагадаємо, днями раніше в Україні виявили понад 3 тисячі нових випадків коронавірусу, померло 45 осіб.