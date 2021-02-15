Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків зараження
Найбільше нових заражень зафіксували в Івано-Франківській та Чернівецькій областях
Найбільше нових заражень зафіксували в Івано-Франківській та Чернівецькій областях
В Україні за минулу добу, 13 лютого, COVID-19 виявили у 2332 осіб, померло 62 пацієнти, госпіталізували 1145 хворих, одужало 2478 осіб.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
2332 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 15 лютого. Серед захворілих - 160 дітей і 47 медпрацівників", - повідомив міністр.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), місті Київ (211), Київської (171) і Житомирській (150) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 273 475 осіб;
- одужало - 1 116 779 осіб;
- летальних результатів - 24 392;
- проведено ПЛР-тестів - 6 551 858.
Нагадаємо, днями раніше в Україні виявили понад 3 тисячі нових випадків коронавірусу, померло 45 осіб.
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