СБУ викрила мережу проросійських агітаторів, які закликали до захоплення влади

Їхня діяльність координувалася з території Російської Федерації

Їхня діяльність координувалася з території Російської Федерації

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу із шести інтернет-агітаторів, які закликали у соцмережах до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Так, мешканця Тернопільської області викрили на агітації в соцмережі до вчинення державного перевороту та порушення територіальної цілісності України. За даними слідства, зловмисник також закликав до фізичної розправи над посадовцями органів державної влади та правоохоронних структур”, - йдеться в повідомленні.

Мешканець Путивля Сумської області поширював в інтернеті деструктивний контент щодо насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Матеріали для "статей” він отримував через заборонені інтернет-ресурси.

Житель Нікополя Дніпропетровської області поширював заклики до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Ще трьом агітаторам з Миколаєва та Волині повідомлено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. За даними слідства, зловмисники на власних сторінках заборонених соцмереж закликали до зміни меж державного кордону”, - додали в СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників співробітники СБУ вилучили комп’ютерне обладнання і засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі спіймали агітаторів, які хотіли відродити СРСР.