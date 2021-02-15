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15 лютого 2021, 12:04 82

Ткаченко радить почекати зі штрафами за порушення мовного закону

15 лютого 2021, 12:04 82
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Міністерство запустить платформу з вивчення української мови онлайн
Міністерство запустить платформу з вивчення української мови онлайн
Фото: LB.ua
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що краще почекати зі штрафами за порушення мовного закону до тих пір, поки ті хто не знають українську мову, зможуть ознайомитись з нею.

Про це Ткаченко розповів в інтерв'ю "LB.ua", передає RegioNews.

Я б почекав зі штрафами за невикористання української мови. Потрібно спочатку провести дво-трирічну програму реальної промоції української мови, щоб була можливість для тих, хто її не знає - вивчити, зрозуміти і, можливо, полюбити. Також щоб була можливість її вивчення у різних вікових групах. А не ставити віз попереду коня", - сказав міністр.

Він повідомив, що міністерство планує подати на затвердження програму підтримки та просування української мови, розраховану до 2027 року. Вона передбачає зокрема й безкоштовні мовні курси.

У цьому році ми запустили платформу з вивчення української мови онлайн. У цій програмі передбачено також видання книг і словників", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, мер Миколаєва хоче позбавляти слова депутатів за недотримання мовного закону.

міністр українська мова мова культура Олександр Ткаченко

 
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