Ткаченко радить почекати зі штрафами за порушення мовного закону

Міністерство запустить платформу з вивчення української мови онлайн

Міністерство запустить платформу з вивчення української мови онлайн

Фото: LB.ua

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що краще почекати зі штрафами за порушення мовного закону до тих пір, поки ті хто не знають українську мову, зможуть ознайомитись з нею.

Про це Ткаченко розповів в інтерв'ю "LB.ua", передає RegioNews.

Я б почекав зі штрафами за невикористання української мови. Потрібно спочатку провести дво-трирічну програму реальної промоції української мови, щоб була можливість для тих, хто її не знає - вивчити, зрозуміти і, можливо, полюбити. Також щоб була можливість її вивчення у різних вікових групах. А не ставити віз попереду коня", - сказав міністр.

Він повідомив, що міністерство планує подати на затвердження програму підтримки та просування української мови, розраховану до 2027 року. Вона передбачає зокрема й безкоштовні мовні курси.

У цьому році ми запустили платформу з вивчення української мови онлайн. У цій програмі передбачено також видання книг і словників", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, мер Миколаєва хоче позбавляти слова депутатів за недотримання мовного закону.