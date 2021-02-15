Ткаченко радить почекати зі штрафами за порушення мовного закону
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що краще почекати зі штрафами за порушення мовного закону до тих пір, поки ті хто не знають українську мову, зможуть ознайомитись з нею.
Про це Ткаченко розповів в інтерв'ю "LB.ua", передає RegioNews.
Я б почекав зі штрафами за невикористання української мови. Потрібно спочатку провести дво-трирічну програму реальної промоції української мови, щоб була можливість для тих, хто її не знає - вивчити, зрозуміти і, можливо, полюбити. Також щоб була можливість її вивчення у різних вікових групах. А не ставити віз попереду коня", - сказав міністр.
Він повідомив, що міністерство планує подати на затвердження програму підтримки та просування української мови, розраховану до 2027 року. Вона передбачає зокрема й безкоштовні мовні курси.
У цьому році ми запустили платформу з вивчення української мови онлайн. У цій програмі передбачено також видання книг і словників", - додав Ткаченко.
Нагадаємо, мер Миколаєва хоче позбавляти слова депутатів за недотримання мовного закону.