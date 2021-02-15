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15 февраля 2021, 16:00 13

В Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось

15 февраля 2021, 16:00 13
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В министерстве заявляют, что Украина не получит вакцины 15 февраля, как об этом говорила власть
В министерстве заявляют, что Украина не получит вакцины 15 февраля, как об этом говорила власть
Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения объяснили, почему до сих пор не началась вакцинация, начало которой ранее на 15 февраля анонсировали министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как заявил сегодня во время брифинга Максим Степанов, поставки "немного задерживаются", передает RegioNews.

Он рассказал, что препарат англо-шведской компании AstraZeneca, который закупила Украина, должны доставить 17 или 18 февраля.

Я говорил, что с 15 февраля начнется вакцинация. Это дата, которую я лично называл, исходя из поставки вакцин. Источники поставок вакцин Pfizer COVAX немного задерживаются. По поводу вакцины компании AstraZeneca, согласно контракту с индийским институтом Serum Institute, сейчас идут технические моменты по логистике отправки вакцины. То есть 16-17 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине", - сказал Степанов.

Как пишет Telegram-канал "Легитимный", обещанная вакцинация с 15 февраля не началась, а Минздрав даже отменил свой брифинг и удалил информацию со своего сайта.

Наш источник сообщал еще 5 февраля (https://t.me/legitimniy/6449), что скорее всего вакцинация начнется не в феврале, а в марте – это знают в Офисе Президента и МОЗе, но не говорят, так как это спровоцирует волну критики. Поэтому обещают вакцину вот-вот и называют "выдуманные даты" и тянут время", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля Степанов заявил, что Вакцинацию от COVID-19 планируют начать сразу после 15 февраля.

вакцина заявление министр Минздрав Максим Степанов

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