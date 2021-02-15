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15 лютого 2021, 10:39 459

У Києві одному з ватажків "ДНР" оголосили про підозру - СБУ

15 лютого 2021, 10:39 459
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Йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України
Йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України
Фото: з відкритих джерел
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У Києві слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру ексзаступнику міністра інформації терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що підозрюваний публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва самопроголошеної "ДНР". Також "посадовець" активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з РФ та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах.

Через деякий час ексзаступника міністра через РФ повернувся на підконтрольну українській владі територію поза встановленими пунктами пропуску. У Києві зловмисник відразу почав працювати політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур", - йдеться у повідомленні.

Оперативники встановили у Києві місце проживання експосадовця так званої "ДНР". Під час процесуальних заходів у його приміщенні правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку і матеріали, які підтверджують злочинну діяльність.

За результатами слідчих дій зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, колишньому працівнику СБУ повідомлено про підозру у співпраці з терористами "ДНР".

війна СБУ міністр бойовики терористи ДНР

 
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