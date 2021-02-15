У Києві одному з ватажків "ДНР" оголосили про підозру - СБУ

Йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Фото: з відкритих джерел

У Києві слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру ексзаступнику міністра інформації терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що підозрюваний публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва самопроголошеної "ДНР". Також "посадовець" активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з РФ та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах.

Через деякий час ексзаступника міністра через РФ повернувся на підконтрольну українській владі територію поза встановленими пунктами пропуску. У Києві зловмисник відразу почав працювати політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур", - йдеться у повідомленні.

Оперативники встановили у Києві місце проживання експосадовця так званої "ДНР". Під час процесуальних заходів у його приміщенні правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку і матеріали, які підтверджують злочинну діяльність.

За результатами слідчих дій зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, колишньому працівнику СБУ повідомлено про підозру у співпраці з терористами "ДНР".