СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов, призывавших к захвату власти

Их деятельность координировалась с территории Российской Федерации

Их деятельность координировалась с территории Российской Федерации

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть из шести интернет-агитаторов, которые призывали в соцсетях к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Так, жителя Тернопольской области уличили в агитации в соцсети к совершению государственного переворота и нарушению территориальной целостности Украины. По данным следствия, злоумышленник также призвал к физической расправе над должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных структур", - говорится в сообщении.

Житель Путивля Сумской области распространял в интернете деструктивный контент по насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Материалы для "статей" он получал через запрещенные интернет-ресурсы.

Житель Никополя Днепропетровской области распространял призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Украины.

Еще трем агитаторам из Николаева и Волыни сообщено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, злоумышленники на собственных страницах запрещенных соцсетей призвали к изменению государственной границы", - добавили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ изъяли компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Напомним, ранее в Запорожье поймали агитаторов, которые хотели возродить СССР.