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На Донбасі загинули троє військових: підірвалися на невідомому пристрої
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14 лютого 2021, 18:59 176

Доба в ООС: бойовики обстрілювали українських військових біля Водяного

14 лютого 2021, 18:59 176
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З’ясовуються обставини загибелі трьох бійців, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої
З’ясовуються обставини загибелі трьох бійців, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої
Фото: із відкритих джерел
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14 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, надвечір, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї неподалік Водяного, що на Приазов'ї”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що на обстріли противника наші захисники давали адекватну відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ.

Також в штабі операції Об’єднаних сил розповіли, що неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів”, - повідомили в ООС.

Нагадаємо, 14 лютого неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області загинули троє військових, які підірвалися на невідомому пристрої.

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