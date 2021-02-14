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На Донбассе погибли трое военных: подорвались на неизвестном устройстве
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14 февраля 2021, 18:59 182

Сутки в ООС: боевики обстреливали украинских военных в районе Водяного

14 февраля 2021, 18:59 182
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Фото: из открытых источников
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14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, вечером, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Водяного, что на Приазовье", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что на обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ.

Также в штабе операции Объединенных сил рассказали, что недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", - сообщили в ООС.

Напомним, 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское Донецкой области погибли трое военных, которые подорвались на неизвестном устройстве.

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