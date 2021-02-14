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На Донбасі загинули троє військових: підірвалися на невідомому пристрої
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14 лютого 2021, 17:46 13

У Кременчуці оголосили дводенну жалобу за загиблими на Донбасі військовими

14 лютого 2021, 17:46 13
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Двоє уродженців міста загинули сьогодні в зоні ООС
Фото: із відкритих джерел
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У Кременчуці Полтавської області 15 і 16 лютого оголосили днями жалоби за загиблими сьогодні на Донбасі військовослужбовцям Збройних Сил.

Про це у Facebook повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, передає RegioNews.

Сьогодні маємо сумні новини з фронту. Загинули двоє кременчужан: В‘ячеслав Олексієнко та Олександр Войтенко. Мужні воїни, учасники бойових дій, захисники України. Вони могли б ще дуже багато зробити для нашої держави, проте віддали найдорожче - життя за її Незалежність”, - написав Малецький.

Мер міста висловив співчуття рідним та близьким загиблих і повідомив, що понеділок та вівторок у Кременчуці оголошуються днями жалоби.

Нагадаємо, 14 лютого неподалік населеного пункту Новолуганське Донецької області загинули троє військових, які підірвалися на невідомому пристрої.

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