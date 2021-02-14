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На Донбассе погибли трое военных: подорвались на неизвестном устройстве
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14 февраля 2021, 16:05 102

Гибель трех военных: Зеленский срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака

14 февраля 2021, 16:05 102
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку расследовать обстоятельства гибели трех военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - заявил Зеленский.

Также стало известно об обстоятельствах гибели бойцов Вооруженных Сил. По предварительной информации, они погибли около 10:00 в воскресенье во время передвижения по позициям с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в районе Новолуганского.

Тогда и произошел подрыв трех бойцов - капитана Александра Войтенко 1984 года, старших солдатов Вячеслава Алексеенко (1987 года рождения) и Дмитрия Мироненко (1994 года)", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское Донецкой области погибли трое военных, которые подорвались на неизвестном устройстве.

Донбасс ООС Владимир Зеленский смерть военные президент Донецкая область

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