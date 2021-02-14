Гибель трех военных: Зеленский срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака

Он ждет отчет о трагедии в понедельник, 15 февраля

Он ждет отчет о трагедии в понедельник, 15 февраля

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - заявил Зеленский.

Также стало известно об обстоятельствах гибели бойцов Вооруженных Сил. По предварительной информации, они погибли около 10:00 в воскресенье во время передвижения по позициям с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в районе Новолуганского.

Тогда и произошел подрыв трех бойцов - капитана Александра Войтенко 1984 года, старших солдатов Вячеслава Алексеенко (1987 года рождения) и Дмитрия Мироненко (1994 года)", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское Донецкой области погибли трое военных, которые подорвались на неизвестном устройстве.