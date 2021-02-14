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14 лютого 2021, 11:08 226

Єрмак вважає, що рейтинг Зеленського падає через "ворожу пропаганду”

14 лютого 2021, 11:08 226
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Фото: із відкритих джерел
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Рейтинг президента України Володимира Зеленського знижується через дезінформацію, ворожу пропаганду та недостатній рівень розвитку інформаційної політики.

Про це в інтерв’ю для телеканалу "Україна 24" заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Проти української влади цілеспрямовано всі два роки працює найпотужніша машина пропаганди, як всередині країни, так і ззовні. Потік брехливої інформації, критики, хоча, ми не боїмося конструктивної критики, а також практично відвертих образ просто не припиняється. Не будемо зараз говорити звідки і хто – це всім добре відомо. Розсудливі люди, які дивляться, слухають, обурені цим потоком", - стверджує Єрмак.

Він також заявив, що "рівень інформаційної політики в країні змушує бажати кращого” і додав, що нібито чинна влада не має жодного телеканалу, який би працював на неї.

Вона розмовляє тими способами, які у неї є в розпорядженні. Проти неї працює абсолютно інша система - боти, анонімні телеграм-канали. Сьогодні навіть найбільш добру і нейтральну справу можна представити інакше. У це вливаються величезні гроші", – зазначив глава Офісу президента.

Крім того, зі слів Єрмака, не на користь рейтингу Володимира Зеленського грає пандемія коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рейтинг президента Зеленського впав. Крім того, більше половини громадян не задоволені діями Зеленського по боротьбі з COVID-19.

Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента рейтинг президент Інтерв'ю

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